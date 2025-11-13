Τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών είναι «σύννομα» και δεν εκθέτουν το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό σε κίνδυνο διώξεων, ανέφερε την Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τη Δευτέρα την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Τα πλήγματα διατάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων και ως εκ τούτου οι διαταγές ήταν σύννομες», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο AFP. «Το στρατιωτικό προσωπικό είναι νομικά υποχρεωμένο να εκτελεί σύννομες διαταγές και, συνεπώς, δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με διώξεις», υπογράμμισε όταν ρωτήθηκε σχετικά με άρθρο της εφημερίδας Washington Post που αναφερόταν στους νομικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όσοι συμμετείχαν στα φονικά πλήγματα.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.