Μία διανομέας πίτσας στις ΗΠΑ, πήγε να παραδώσει την παραγγελία της, όταν «σκόνταψε» σε έναν αλιγάτορα που βρισκόταν αμέριμνος στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα, με έναν αστυνομικό να… σώζει την κατάσταση και την παραγγελία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κάτοικος της περιοχής είχε ενημερώσει την αστυνομία του Μπράντεντον για την παρουσία του 2,5 μέτρων αλιγάτορα και ένας αστυνομικός ανέλαβε να τον… προσέχει.

Ο αστυνομικός περίμενε κάποιον από την Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής της Φλόριντα για να μαζέψει τον… εκτός τόπου αλιγάτορα, όταν εμφανίσθηκε η διανομέας.

Αφού την προειδοποίησε, ανέλαβε να την… αντικαταστήσει και τελικά παρέδωσε ο ίδιος την πίτσα από την πίσω πόρτα του σπιτιού μια και ο αλιγάτορας καθιστούσε… δύσκολη την παράδοση από την κύρια είσοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η γυναίκα που είχε παραγγείλει την πίτσα, μάλιστα, ρώτησε τον αστυνομικό πόσο κοστίζει, κι όταν εκείνος της απάντησε ότι δεν ξέρει, του έδωσε χρήματα για να τα δώσει με τη σειρά του στη διανομέα.

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, που έδωσε στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού-διανομέα, σχολίασε χιουμοριστικά το περιστατικό.

🍕Pizza … with a side of gator? 🐊 Officer Tolson responded to calls about an 8-foot gator in a 55+ community, intercepted a terrified pizza delivery driver, and ensured a hungry customer was fed (and a hungry gator wasn’t). All in a day’s work! pic.twitter.com/kbG9TvIaOu

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Bradenton Police Department (@BradentonPD) March 12, 2025