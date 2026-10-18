Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 11 τραυματίστηκαν όταν ένα μαύρο φορτηγάκι εισέβαλε σε αθλητικό συγκρότημα στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, στις ΗΠΑ, παρασύροντας θεατές που βρίσκονταν σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, προκαλώντας πανικό σε οικογένειες και παιδιά που παρακολουθούσαν τους αγώνες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, το όχημα εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του Stryker Sports Complex περίπου στις 15:30, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν πολλές οικογένειες για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Από την παράσυρση έχασαν τη ζωή τους ένα 6χρονο αγόρι και ένας 35χρονος άνδρας. Οι 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται πέντε παιδιά ηλικίας από 5 έως 9 ετών.

Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός

Το φορτηγάκι οδηγούσε μια 34χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Αρχές. Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο ανήλικοι. Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ένα από τα παιδιά της οδηγού είχε αγώνα στο συγκεκριμένο αθλητικό συγκρότημα, ωστόσο όχι στο γήπεδο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, και παρέσυρε τους παρευρισκόμενους.

«Δε σταμάτησε παρά μόνο στην άλλη άκρη του γηπέδου»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο αθλητικό συγκρότημα περιέγραψε η μητέρα ενός εννιάχρονου παιδιού που βρισκόταν στο γήπεδο.

Όπως ανέφερε, παρακολουθούσε τον αγώνα μέσα από το αυτοκίνητό της, όταν αντιλήφθηκε το μαύρο φορτηγάκι να κινείται προς το πλήθος.

«Η οδηγός δε φρέναρε», δήλωσε, περιγράφοντας την πορεία του οχήματος που παρέσυρε όσους βρίσκονταν μπροστά του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το φορτηγάκι συνέχισε την πορεία του και σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στην απέναντι άκρη του γηπέδου, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.