Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, επισημαίνοντας πως θα ήθελε να συμβουλευθεί τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα.

«Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ στην εκπομπή «Varney & Co.» του τηλεοπτικού δικτύου Fox Business σχετικά με τη φερόμενη ουκρανική επίθεση που το Κίεβο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

«Μου φαίνεται λίγο ανάρμοστο να είσαι τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία πραγματικά θέλει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, και μετά να κάνεις κάτι που θα θεωρούνταν απερίσκεπτο και ανώφελο», σχολίασε.

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ, προαναγγέλλοντας αντίποινα και αλλαγή της στάσης της στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, το Κίεβο χαρακτήρισε ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στην αιτιολόγηση νέων επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει καμιά απόδειξη για να στηρίξει αυτήν την κατηγορία, επειδή ουδέποτε υπήρξε τέτοια επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί σε μια από τις κατοικίες του. Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για αυτό. Ερωτηθείς εάν υπήρχαν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα μάθουμε».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, όπως και αξιωματούχοι από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η CIA αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ τόνισε πως «το πιο σημαντικό είναι τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και των συμμάχων μας για το εάν αυτή η επίθεση όντως συνέβη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ