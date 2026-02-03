Οι δικηγόροι του Δημοκρατικού Γερουσιαστή Μαρκ Κέλι πρόκειται να ζητήσουν σήμερα από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να μπλοκάρει τη διαδικασία του Πενταγώνου για τον υποβιβασμό του απόστρατου Υποπλοίαρχου επειδή προέτρεψε τους στρατιώτες να μην υπακούουν σε παράνομες διαταγές.

Η ακροαματική διαδικασία, που είναι προγραμματισμένη για τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) στην Ουάσινγκτον, αποτελεί άλλο ένα τεστ για την ιστορική εκστρατεία εκδίκησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον όσων θεωρεί πολιτικούς εχθρούς του, την οποία έχουν αποκρούσει δικαστές όλων των ιδεολογικών τάσεων.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί από τον Ρίτσαρντ Λίον, τον οποίο είχε διορίσει ο πρώην Πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους. Ο ίδιος είχε μπλοκάρει εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που στόχευε τη νομική εταιρεία WilmerHale αποκαλώντας το «κατάφωρη» πράξη αντιποίνων.

Ο Κέλι, πρώην Υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και πρώην αστροναύτης, ήταν ένας από τους έξι Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που εμφανίστηκαν τον Νοέμβριο σε ένα βίντεο για να υπενθυμίσουν στους Αμερικανούς στρατιώτες ότι έχουν καθήκον να απορρίπτουν τις παράνομες εντολές. Στο βίντεο αυτό ο Κέλι δήλωνε: «Οι νόμοι μας είναι σαφείς: μπορείτε να απορρίψετε παράνομες διαταγές».

Η δήλωση αυτή έγινε σε μια περίοδο που ολοένα και περισσότεροι Δημοκρατικοί επέκριναν την απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ, και το γεγονός ότι ενέκρινε θανατηφόρα πλήγματα σε πλοιάρια, ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, χαρακτήρισε το βίντεο «στασιαστική συμπεριφορά, που τιμωρείται με θάνατο». Στις αρχές Ιανουαρίου ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με επιστολή του, διαβεβαίωνε ότι ο Κέλι «σκόπευε ξεκάθαρα να υπονομεύσει την τάξη και τη στρατιωτική πειθαρχία», παραβιάζοντας τους στρατιωτικούς κανονισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν και για τους απόστρατους.

Οι νομικοί σύμβουλοι της Κυβέρνησης Τραμπ ζήτησαν από τον Λίον να απορρίψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική πειθαρχία δεν αποτελεί αρμοδιότητα του δικαστικού σώματος. Η Κυβέρνηση λέει επίσης ότι η αγωγή του Κέλι ήταν πρόωρη, αφού δεν έχει ακόμη υποβιβαστεί και θα έπρεπε να απαντήσει στον Υπουργό Χέγκσεθ, μέσω των διοικητικών διαύλων.