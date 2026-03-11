Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατάφερε να κάνει κάτι που λίγοι θα πίστευαν: να «αχρηστεύσει» τα γραφεία του Πενταγώνου που ήταν υπεύθυνα για την εποπτεία αεροπορικών επιδρομών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα διερευνούσαν την πρόσφατη επίθεση σε ένα ιρανικό σχολείο θηλέων.

Ο Πιτ Χέγκεθ, υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, δεν είναι απλώς ένας πολιτικός και υπουργός Πολέμου: είναι ακροδεξιός, βαθιά θρησκόληπτος και πιστεύει ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μια «ιερή σταυροφορία» κατά των «άπιστων» μουσουλμάνων. Η δημόσια εικόνα του όμως σκιάζεται από ακόμη πιο σκοτεινές κατηγορίες: έχει ενοχοποιηθεί για κακοποίηση γυναικών, ακόμη και από την ίδια του τη μητέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες ενέργειές του στο Πεντάγωνο – η διάλυση των γραφείων εποπτείας και η συρρίκνωση των ομάδων που προστατεύουν αμάχους – αποκτούν μια ακόμη πιο ανησυχητική διάσταση:

Η απαξίωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Πενταγώνου πλήττει την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύουν τους πολίτες σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εκστρατείες των τελευταίων δεκαετιών έχει υποβαθμιστεί σε επικίνδυνο βαθμό.

Πέρυσι, ο Χέγκσεθ προχώρησε σε περικοπές στα γραφεία που, κατά την άποψή του, δεν συνέβαλαν στο στόχο του για «μέγιστη θνησιμότητα».

Ανάμεσά τους και το Κέντρο Αριστείας Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνο για τον περιορισμό των κινδύνων για τους πολίτες. Από τους περίπου 200 υπαλλήλους που εργάζονταν στο αντικείμενο, το προσωπικό μειώθηκε κατά 90%.

Η ομάδα που παρακολουθεί τα θύματα αμάχων στην Κεντρική Διοίκηση, η οποία εποπτεύει τη Μέση Ανατολή, έπεσε από 10 σε έναν μόνο υπάλληλο.

Και παρόλο που το Κογκρέσο δεν του επιτρέπει να κλείσει τα γραφεία, ο Χέγκσεθ κατάφερε να τα κάνει σχεδόν ανενεργά, ενώ το Πεντάγωνο προσπαθεί να ξεδιαλύνει την ευθύνη του για μια από τις πιθανώς χειρότερες δολοφονίες αμάχων υπό αμερικανική ηγεσία από το 2003.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 170 παιδιά και 14 δασκάλους νεκρούς από την επιδρομή.

«Το ότι ο υπουργός Άμυνας δεν μπορεί να μας πει αν έριξαν βόμβα εκεί, είναι απίστευτα απαράδεκτο», λέει ο Γουές Μπράιαντ, πρώην επικεφαλής εκτιμήσεων ζημιών σε πολίτες του Πενταγώνου.

«Απλώς αποδεικνύει την απερισκεψία σε όλο τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αυτής της εκστρατείας».

Ο Χέγκσεθ επιμένει ότι καμία άλλη χώρα δεν προστατεύει τους αμάχους τόσο όσο οι ΗΠΑ. Παράλληλα, δεν χάνει ευκαιρία να χλευάζει τους νόμους στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας αυτή την εβδομάδα τους στρατιωτικούς κανόνες εμπλοκής «ηλίθιους».

«Λύνουμε τα χέρια των πολεμιστών μας», δήλωσε σε συνέντευξη για τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ. «Τέλος οι πολιτικά ορθοί κανόνες, η μέγιστη θνησιμότητα και η εξουσία για τους πολεμιστές είναι τώρα η κοινή λογική».

Αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η έλλειψη αυτοσυγκράτησης υπονομεύει τις έρευνες για τα θύματα αμάχων, με αφετηρία τις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά των Χούθι στην Υεμένη το 2025.

Ένας αξιωματούχος το συνοψίζει εύγλωττα: «Το ζήτημα δεν είναι το κέντρο, αλλά αν η κυβέρνηση νοιάζεται. Αν δεν νοιάζεται, το κέντρο δεν έχει σημασία».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει πάνω από 5.000 στόχους στο Ιράν μέσα σε 11 ημέρες.

Ο Χέγκσεθ προαναγγέλλει την «πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» την Τρίτη, ενώ η Airwars καταγράφει ότι οι πρώτες 100 ώρες της εκστρατείας έπληξαν περισσότερους στόχους από ό,τι οι πρώτοι έξι μήνες των βομβαρδισμών κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Το δημοτικό σχολείο που χτυπήθηκε βρισκόταν δίπλα σε βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Βίντεο ανοιχτού κώδικα δείχνει έναν πύραυλο Tomahawk να κατευθύνεται προς το σχολείο. Εκτός των ΗΠΑ, μόνο η Αυστραλία και η Βρετανία διαθέτουν Tomahawk, και καμία από τις δύο δεν συμμετέχει στην εκστρατεία.

«Το Πεντάγωνο έχει αποχρηματοδοτήσει κρίσιμες λειτουργίες προστασίας των πολιτών σε μια εποχή που είναι απολύτως απαραίτητες», επισημαίνει η Άνι Σιλ, του Κέντρου για τους Πολίτες σε Σύγκρουση.

«Οι πολιτικές εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά χωρίς πόρους ή υποστήριξη. Οι πολίτες είναι αυτοί που πληρώνουν το τίμημα».

Η σχέση του Χέγκσεθ με το δίκαιο του πολέμου δεν ήταν ποτέ αρμονική. Το 2018 τράβηξε την προσοχή του Τραμπ από την εκπομπή Fox & Friends, ζητώντας αθώωση ή χάρη για Αμερικανούς στρατιώτες που κατηγορούνταν για εγκλήματα πολέμου.

Οι ενέργειές του οδήγησαν στην απελευθέρωση ενός Navy SEAL και τριών στρατιωτών, με τον Eddie Gallagher ανάμεσά τους.

Τώρα, ο πόλεμος θεωρείται «ουσιαστικά ολοκληρωτικός», σύμφωνα με τον Τραμπ, ενώ ο Χέγκσεθ προσθέτει μυστήριο: «Θα συμβεί στο χρονοδιάγραμμά μας… κατόπιν επιλογής μας».

