Ο Δημοκρατικός Σκοτ Κόλομ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστού Σίντι Χάιντ-Σμιθ στο Μισισίπι, σύμφωνα με την εκτίμηση των CNN και CBS News, εξασφαλίζοντας για το κόμμα του την όγδοη έδρα που αποσπά από τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές για τη Γερουσία.

Ο Σκοτ Κολόμ θα γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής αυτής της βαθιά συντηρητικής πολιτείας εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες, καθώς και ο πρώτος μαύρος που εκλέγεται σε πολιτειακό αξίωμα στο Μισισιπή από την εποχή της Ανασυγκρότησης.

Democrat Scott Colom defeats Republican Sen. Cindy Hyde-Smith, becoming Mississippi’s first Black U.S. senator since 1881. https://t.co/YgZDLO9auA — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Ο 43χρονος εισαγγελέας, του οποίου η οικογένεια ζει στο Μισισίπι επί επτά γενιές, έθεσε στο επίκεντρο της εκστρατείας του το κόστος ζωής και την υγειονομική περίθαλψη. Υποστήριξε ότι η αντίπαλος του Χάιντ-Σμιθ δεν είχε ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολιτείας και δεσμεύθηκε να προωθήσει τα συμφέροντα των κατοίκων της.

🇺🇸 | URGENTE: El demócrata Scott Colom ha derrotado al senador republicano Cindy Hyde-Smith en la elección al Senado de Misisipi, haciendo que el estado pase a ser azul por primera vez desde 1984 y otorgando a los demócratas al menos 55 escaños en el Senado. https://t.co/UcwdMD0Z0F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 11, 2026

Στην προεκλογική του εκστρατεία συμμετείχαν ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Η 67χρονη Χάιντ-Σμιθ βρίσκεται στη Γερουσία από το 2018 και ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη για να εκπροσωπήσει το Μισισίπι στο Κογκρέσο.

Η νίκη του Κόλομ αποτελεί σημαντική ανατροπή σε μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το Μισισίπι δεν είχε εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία από το 1982.

Η αναμέτρηση έγινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο μη δημοφιλής πόλεμος στο Ιράν και οι επίμονες πιέσεις στο κόστος ζωής επιβάρυναν τους Ρεπουμπλικάνους ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργιά τους.

Το Μισισίπι προστίθεται στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, το Τέξας, το Οχάιο, την Αϊόβα, το Κάνσας και το Μέιν, όπου οι Δημοκρατικοί απέσπασαν επίσης έδρες από τους Ρεπουμπλικάνους. Με βάση τις εκτιμήσεις τον Ιανουάριο οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν τουλάχιστον 55 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικάνων, ενώ η αναμέτρηση στην Αλάσκα παραμένει αμφίρροπη.