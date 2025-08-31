Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει τον πατέρα του κα να διεκδικήσει κι εκείνος, την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε για την Nikkei Asia από το Χονγκ Κονγκ, ο Έρικ Τραμπ για τα σχέδια της οικογένειας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, τονίζοντας, ότι βλέπει τεράστια ζήτηση στην Ασία, με στόχο συνεργασίες σε Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία.

Ωστόσο, στο τέλος της συνέντευξης, ο ίδιος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση που τώρα κατέχει ο πατέρας του, αυτή του προέδρου των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς, εάν θα σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, ο Έρικ Τραμπ δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Απάντησε, ότι «δεν θα το απέκλειε ποτέ», αλλά του αρέσει ο εμπορικός κόσμος.

«Δεν λέω όχι, αλλά ούτε και ναι», σχολίασε.