Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Joaquín Guzmán López, γιος του διάσημου βαρόνου των ναρκωτικών «El Chapo», ομολόγησε την ενοχή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, παραδεχόμενος συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών και σε ενεργή εγκληματική οργάνωση.

Η ομολογία αυτή θεωρείται κρίσιμο πλήγμα για το καρτέλ Sinaloa και αποτελεί συνέχεια της ανάλογης ομολογίας του αδερφού του, Ovidio Guzmán López.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο, σε μια διαδικασία που αρχικά είχε προγραμματιστεί ως «κατάθεση για τις κατηγορίες», αλλά μετατράπηκε σε αλλαγή απολογίας.

One of the sons of Joaquín “El Chapo” Guzmán pleaded guilty to narcotics trafficking charges in Chicago on Monday, nearly a year and a half after his stunning flight across the Mexico border.https://t.co/Mh5Mv25zw8 — Chicago Tribune (@chicagotribune) December 1, 2025

Ο Guzmán López αποδέχθηκε τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνη, φαιντανύλη, ηρωίνη, μεθαμφεταμίνη, κάνναβη) και συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με έγγραφα της εισαγγελίας.

Στην ομολογία του περιλαμβάνονταν και σχέδια απαγωγής ηγετικού στελέχους του καρτέλ, με σκοπό την παράδοσή του στις αμερικανικές αρχές, γεγονός που είχε προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις στο Sinaloa.

Οι εισαγγελείς τονίζουν ότι η ομολογία αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών ετών ερευνών και συνιστά σημαντικό πλήγμα στους «Chapitos», την ομάδα που ανέλαβε τη διαχείριση των δικτύων μετά την καταδίκη του El Chapo.

Η ομολογία ανοίγει το δρόμο για πιθανή μείωση της ποινής, εφόσον ο Guzmán López συνεργαστεί με τις αρχές, με πιθανή αποφυγή της ισόβιας κάθειρξης που επισύρει η κατηγορία της συνεχιζόμενης οργανωμένης εγκληματικής δράσης.

Ωστόσο, η δίκη και η επιβολή ποινής δεν επιτρέπουν έφεση ως προς την ποινή, λόγω των όρων της συμφωνίας αποδοχής ενοχής (plea deal).

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις κατά φερόμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στη Μεξικανική Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δεκάδες υπόπτους, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του Sinaloa Cartel.

Η ομολογία του Joaquín Guzmán López θεωρείται ότι θα ενισχύσει τις αμερικανικές αρχές στην αποδόμηση των δομών του καρτέλ.

Με πληροφορίες από: Associated Press