Συντριπτική είναι η απάντηση των χρηστών του X στο ερώτημα που έθεσε ο Ίλον Μασκ την Πέμπτη 6/6, το βράδυ: «Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των πολιτών του μεσαίου χώρου;»

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 80,4% των χρηστών απαντά θετικά, ενώ το 19,6% αρνητικά, δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο μεγιστάνας της νέας τεχνολογίας.

Η συμμετοχή στη δημοσκόπηση ήταν εντυπωσιακή με 5.630.775 ψήφους από το βράδυ της Πέμπτης.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025