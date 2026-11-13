Μετάλλιο απένειμε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στον στρατιώτη που είχε κάνει παρατήρηση στον ίδιο και σε συνεργάτες του για τη συμπεριφορά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ο κ. Χέγκσεθ απένειμε στον ειδικό Τόμας Ιγκλέσιας, ο οποίος υπηρετεί στο 3ο Σύνταγμα Πεζικού, γνωστό ως «Old Guard», το Μετάλλιο Επαίνου Κοινής Υπηρεσίας (Joint Service Commendation Medal), επιβραβεύοντάς τον για τον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε τα καθήκοντά του στις 11 Νοεμβρίου.

Το περιστατικό στην Ημέρα των Βετεράνων και η παρασημοφόρηση

Το συμβάν έλαβε χώρα αμέσως μετά την επίσημη τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων, στην οποία συμμετείχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς:

Η παρατήρηση του φρουρού: Καθώς ο υπουργός Άμυνας και μέλη της συνοδείας του φωτογραφίζονταν στα σκαλιά μπροστά από το μνημείο και ακούστηκαν γέλια και συνομιλίες, ο ειδικός Ιγκλέσιας παρενέβη και τους υπενθύμισε ότι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν σιωπή και σεβασμό.

Το βίντεο που κατέγραψε την παρατήρηση του φρουρού:

Η αντίδραση του Πενταγώνου: Μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε ότι ο στρατιώτης «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να τηρήσουν την ευπρέπεια».

Μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε ότι ο στρατιώτης Η απονομή του μεταλλίου: Η παρασημοφόρηση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη της μονάδας του Ιγκλέσιας στο Πεντάγωνο, με τον Πιτ Χέγκσεθ να δημοσιεύει φωτογραφίες και να γράφει: «Αγαπάμε τους στρατιώτες. Αγαπάμε τα πρότυπα. Μπράβο, ειδικέ στρατιώτη».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Πιτ Χεγκσεθ:

Σημειώνεται ότι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον φυλάσσονται τα λείψανα πεσόντων Αμερικανών στρατιωτών που δεν ταυτοποιήθηκαν, με στρατιώτες του 3ου Συντάγματος Πεζικού να το φρουρούν αδιάλειπτα, όλο το εικοσιτετράωρο, από το 1948.