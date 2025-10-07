Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ανακοινώνοντας ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της αντιπροσωπείας της Χαμάς συνεχίζονται στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα.

Όταν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για τη Γάζα «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν», τόνισε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.