Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Γουίλιαμ «Μπιλ» Στίβενσον, 77 ετών, πρώην σύζυγος της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, κατηγορήθηκε επισήμως για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σχετικά με το θάνατο της 64χρονης Λίντα Στίβενσον, νυν συζύγου του, με την οποία ζούσε στο Οάκ Χιλ του Ντέλαγουερ.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά από έρευνα πολλών εβδομάδων που ολοκληρώθηκε με την έγκριση κατηγορητηρίου από μεγάλο σώμα ενόρκων στις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της κομητείας Νιου Κάσλ, οι αρχές είχαν κληθεί στο σπίτι του ζεύγους στις 28 Δεκεμβρίου 2025 , λίγο μετά τις 23:00 έπειτα από αναφορά για ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Εκεί βρέθηκε η Λίντα Στίβενσον αναίσθητη στο σαλόνι, και παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Οι αστυνομικές ανακοινώσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκαλύψει την ιατροδικαστική αιτία θανάτου.

Τη Δευτέρα, ο Στίβενσον συνελήφθη στο ίδιο σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο και παραμένει προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό ίδρυμα Howard Young στο Γουίλμινγκτον, αφού δεν κατέβαλε εγγύηση 500.000 δολαρίων σε μετρητά, όπως προβλέπεται από το ένταλμα σύλληψης.

Δεν έχει γίνει γνωστό δημόσια εάν έχει ήδη ορίσει δικηγόρο υπεράσπισης.

Οι περισσότεροι δημοσιογραφικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι έρευνες οδήγησαν σε κατηγορητήριο πρώτου βαθμού (σ.σ. την πιο σοβαρή κατηγορία ανθρωποκτονίας) δηλώνοντας πως οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπήρξε πρόθεση στις πράξεις που οδήγησαν στο θάνατο.

Η Τζιλ Μπάιντεν, η οποία παντρεύτηκε τον Στίβενσον το 1970 όταν εκείνη ήταν φοιτήτρια 18 ετών στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ και εκείνος 23, χώρισε από εκείνον το 1975, περίπου πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, παντρεύτηκε τον τότε γερουσιαστή από το Ντέλαγουερ Τζο Μπάιντεν, που μετέπειτα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Στίβενσον ήταν επίσης γνωστός στην περιοχή του Ντέλαγουερ ως ιδρυτής του «Stone Balloon», ενός δημοφιλούς μπαρ και μουσικού χώρου κοντά στο πανεπιστήμιο, όπου με την πάροδο των δεκαετιών εμφανίστηκαν διάφορα γνωστά συγκροτήματα.

Το γραφείο της Τζιλ Μπάιντεν και του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν έχει απαντήσει επισήμως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την υπόθεση.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, και οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Λίντα Στίβενσον .

Με πληροφορίες από: RTE News