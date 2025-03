Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απείλησε χθες Τρίτη τη Βενεζουέλα με νέες «σκληρές κυρώσεις» αν δεν υποδεχθεί υπηκόους της χώρας της Λατινικής Αμερικής που απελαύνονται από τις αμερικανικές αρχές.

«Η Βενεζουέλα έχει υποχρέωση να αποδέχεται τους πολίτες της που επαναπατρίζονται από τις ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι ζήτημα προς συζήτηση ή διαπραγμάτευση», ανέφερε μέσω X.

Venezuela is obligated to accept its repatriated citizens from the U.S. This is not an issue for debate or negotiation. Nor does it merit any reward. Unless the Maduro regime accepts a consistent flow of deportation flights, without further excuses or delays, the U.S. will impose…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 18, 2025