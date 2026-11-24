Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε σήμερα 24 Νοεμβρίου στον Ρούντι Τζουλιάνι το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας».

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης κοινοποίησε μέσω X φωτογραφίες από την απονομή του μεταλλίου. Δημοσιογράφοι δεν ήταν προσκεκλημένοι στην τελετή που έγινε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση του Ρούντι Τζουλιάνι

«Αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, και με γεμίζει ταπεινότητα, το γεγονός ότι λαμβάνω το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από το έθνος μου και από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Οποιαδήποτε διάκριση έχω λάβει κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε δημόσια αξιώματα, οφείλεται αποκλειστικά στο ότι ακολούθησα τη συμβουλή του προϊσταμένου μου, Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος έλεγε: «Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος ή πού μπορεί να φτάσει, αρκεί να μην τον νοιάζει ποιος θα πάρει τα εύσημα».

Μοιράζομαι αυτά τα εύσημα με όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάστηκαν μαζί μου, διαφώνησαν μαζί μου και με αγάπησαν — και ιδιαίτερα με εκείνους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους αγωνιστήκαμε από κοινού.

Και όσον αφορά την οικογένειά μου —τη μητέρα, τον πατέρα, τα παιδιά, τους προγόνους και τους συγγενείς μου, καθώς και τους φίλους μου— αυτό που προσφέρατε εσείς θα παραμείνει πάντα το πιο πολύτιμο.

Το να πράττω το σωστό για τους άλλους υπήρξε ο φωτεινός οδηγός μου.

Είθε ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στην πραγματικότητα, ό,τι επιτυγχάνουμε αποτελεί το θέλημα του Θεού — του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», έγραψε στην ανάρτησή του ο 82χρονος Ρούντι Τζουλιάνι.

I am honored and humbled to receive the Presidential Medal of Freedom from my nation and from President Donald J. Trump. Any and all distinction I have received in public office is fully the result of following the advice of my boss, Ronald Reagan, who said: “There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit.” I share the credit with all the men and women who worked with me, disagreed with me, and loved me—particularly those who lost their lives in the causes we undertook together. And to my family—mother, father, children, ancestors, and extended family, including my friends—what you have done will always mean the most. Doing the right thing for others has been my guiding light. May God continue to bless the United States of America. Ultimately, all we achieve is the will of God—the Father, the Son, and the Holy Ghost. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 24, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, χαρακτήρισε τον Τζουλιάνι «αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό, του οποίου η ηγεσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη της Νέας Υόρκης και στη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για το γεγονός

America’s Mayor receives America’s highest civilian honor. 🇺🇸 President Donald J. Trump awards @RudyGiuliani the Presidential Medal of Freedom for true American leadership and a lifetime of public service. https://t.co/dS1wd4irkI — The White House (@WhiteHouse) November 24, 2026

Πρώην εισαγγελέας, ο Ρούντι Τζουλιάνι έγινε γνωστός για τον αγώνα του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, επαινέθηκε για τους χειρισμούς του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ωστόσο, το κύρος του άλλοτε προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ επλήγη το 2023, όταν ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Ρούντι Τζουλιάνι είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Έκτοτε, έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.