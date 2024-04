Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν για την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής των ενόρκων, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ αποκοιμήθηκε δύο φορές κατά την πρώτη μέρα της ιστορικής ποινικής δίκης του στη Νέα Υόρκη. Το γεγονός δεν άφησαν ασχολίαστο χρήστες των social media , ούτε παρουσιαστές σατιρικών εκπομπών, όπως ο Τζίμι Κίμελ, με τα hashtag #SleepyDon και #SleepyDonald να κάνουν ντόρο.

Δείτε μερικά σχόλια παρακάτω:

«Ειλικρινά, αφήστε τον να κοιμηθεί. Σύρτε τον με καροτσάκι σε ψεύτικο οβάλ γραφείο στο Trump National [λέσχη γκολφ του Τραμπ], πείτε του ότι είναι πρόεδρος, δώστε μια Diet Coke κι ένα χάμπουργκερ, βάλτε του ένα ντοκιμαντέρ για τη φύση, κλείστε ήσυχα την πόρτα και απομακρυνθείτε. #Sleepy Don [ΚοιμισμένοςΝτον]», έγραψε η Τζόαν “JoJoFromJerz” Καρντούτσι, γνωστή προσωπικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

Honestly, let him sleep.

— Jo (@JoJoFromJerz) April 15, 2024