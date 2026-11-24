Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (23/11) πως έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητεί συστηματικά την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε δράστες δολοφονιών παιδιών όταν χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, όπως και σε αυτές των δραστών βιασμών και εμπορίας ανθρώπων που σκότωσαν τα θύματά τους.

Ο 80χρονος πρόεδρος, που τάσσεται πάγια υπέρ της θανατικής ποινής, έκανε την ανακοίνωση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε —γεγονός σπάνιο— στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με παρόντα μέλη των οικογενειών θυμάτων κάποιων από τους θανατοποινίτες που ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας (δυτικά), ο Γκάβιν Νιούσομ, αποφάσισε πρόσφατα να μετατραπούν οι ποινές τους σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισής τους υφ’ όρον.

Ο κ. Νιούσομ, δυνητικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, ανακοίνωσε την 5η Νοεμβρίου ότι μετατρέπει τις ποινές των 548 θανατοποινιτών που ανέμεναν τις εκτελέσεις τους σε φυλακές σε ισόβια κάθειρξη δίχως την δυνατότητα αποφυλάκισης, στο όνομα της «ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Σε μερικές στιγμές, θα υπογράψω προεδρική οδηγία που διατάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητεί τη θανατική ποινή για τους δολοφόνους παιδιών, τους βιαστές και τους διακινητές ανθρώπων που σκότωσαν τα θύματά τους», είπε χθες ο πρόεδρος Τραμπ.

Το κείμενο «δίνει επίσης εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης (σ.σ. τον πρώην προσωπικό δικηγόρο του μεγιστάνα Τοντ Μπλαντς) να επιταχύνει τις εκτελέσεις των καταδικασμένων σε θάνατο από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη», πρόσθεσε στην τοποθέτησή του, στην οποία παρεμβάλλονταν μαρτυρίες γονιών θυμάτων, κάποιες από τις οποίες συμπεριλήφθηκαν σε ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στον Λευκό Οίκο.

Ο κυβερνήτης Νιούσομ, υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ, «στέκεται στο πλευρό των δολοφόνων κι αυτών που σφάγιασαν παιδιά, αλλά σήμερα εμείς λέμε στον αμερικανικό λαό ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας».

Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που προέβλεπε τη συστηματική επιβολή της θανατικής ποινής για τα πιο βαριά εγκλήματα, ιδίως για δολοφονίες αστυνομικών και για εγκλήματα διαπραχθέντα από παράτυπους μετανάστες.

Τον Απρίλιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σειρά μέτρων για να γίνει ευκολότερη η καταφυγή στη θανατική ποινή σε υποθέσεις που εκδικάζονται από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, διευρύνοντας ιδίως τις μεθόδους εκτέλεσης που χαρακτηρίζονται εγκεκριμένες, πέρα από τις ενέσεις με θανατηφόρα χημικά διαλύματα.

Πάντως, στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι καταδίκες σε θάνατο και οι εκτελέσεις ανάγονται στις αρχές των αμερικανικών πολιτειών. Οι εκτελέσεις από το ομοσπονδιακό κράτος είναι σπάνιες κι αυτές που αποφασίζονται από τη στρατιωτική δικαιοσύνη εξαιρέσεις.

Η άνευ προηγουμένου αποτυχία της εκτέλεσης την 30ή Σεπτεμβρίου θανατοποινίτισσας στο Τενεσί (νότια) επανάφερε στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ το ζήτημα της εσχάτης των ποινών και του τρόπου θανάτωσης. Η Κρίστα Πάικ επέζησε, παρότι της έγιναν δυο ενέσεις με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα.

Συνολικά, από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ έχουν γίνει 39 εκτελέσεις, όλες με θανατηφόρα ενέσιμα χημικά διαλύματα.

Προγραμματίζεται να γίνουν άλλες τρεις μέσα στο 2026. Η μια, την 3η Δεκεμβρίου, που πρόκειται να γίνει από εκτελεστικό απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων, είναι αυτή του δράστη φονικής επίθεσης εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών μέσα σε βάση το 2009.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Μερικές ακόμη εφαρμόζουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα τη 10η Νοεμβρίου το ινστιτούτο Gallup υποδεικνύει ότι η υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στην εσχάτη των ποινών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971. Mόλις το 49% των ενηλίκων στις ΗΠΑ τάσσεται υπέρ των εκτελέσεων καταδικασμένων για φόνους.