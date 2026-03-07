Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε το Σάββατο σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

President Trump salutes 54-year-old U.S. Army Chief Warrant Officer 3 Robert M. Marzan, who was killed in Port Shuaiba, Kuwait, during a dignified transfer at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/nHFXyEil30 — Fox News (@FoxNews) March 7, 2026

Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο πρόεδρος χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

Trump honors SIX U.S. service members killed in the Iran conflict pic.twitter.com/9gVfrHbdGT — Russian Market (@runews) March 7, 2026

Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.