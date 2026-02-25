Ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ κατήγγειλε χθες, Τρίτη, την ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Κογκρέσου ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ’ αυτή μια απεικόνιση της αποσύνδεσης ανάμεσα στον πρόεδρο και την πραγματικότητα, την οποία βιώνουν οι συμπολίτες του.

«Οι Αμερικανοί ουδέποτε είχαν δει μια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης τόσο αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, καταγγέλλοντας «μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα κόστη, απλησίαστες κατοικίες, περισσότερο χάος και περισσότερη διαφθορά».

Σε δημοσκόπηση των YouGov/Marketwatch που δόθηκε χθες, Τρίτη, στη δημοσιότητα, σχεδόν το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η αγοραστική του δύναμη μειώθηκε αφότου ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο 2025.

Εξάλλου, μερικές ώρες πριν από την προεδρική ομιλία, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε σχετικά με το Ιράν τη λεγόμενη «Συμμορία των Οκτώ» του Κογκρέσου, η οποία αποτελείται από τους ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και από τις Επιτροπές Υπηρεσιών Πληροφοριών των δύο σωμάτων.

«Πρώτα και κύρια, αν θέλουν να κάνουν κάτι στο Ιράν -και ποιος ξέρει τι είναι αυτό-, θα έπρεπε να το δημοσιοποιήσουν και να το συζητήσουν με το κοινό και όχι να το κρατάνε μυστικό. Όταν κάνεις αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μυστικά, αυτό πάντα προκαλεί πιο μακροχρόνιους πολέμους, τραγωδία, περισσότερες δαπάνες και λάθη», είχε δηλώσει ο Σούμερ σε συνέντευξη Τύπου πριν από την εν λόγω ενημέρωση, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.