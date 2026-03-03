Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου απέδωσε σήμερα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (φωτό) σε «ισραηλινές επιχειρήσεις», επαναλαμβάνοντας πως ο «βασικός» στόχος των ΗΠΑ είναι ο περιορισμός των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός αρμόδιος για την Αμυντική Πολιτική, κατέθεσε στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο, που έχει διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν επικεντρώνονται στην «ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να προβάλλει μία στρατιωτική ισχύ» εναντίον των ΗΠΑ και κυρίως των βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, αλλά επίσης εναντίον των συμμάχων τους στην περιοχή «και πέραν αυτής».

Δυνατότητες που ισοδυναμούν «κυρίως με τις πυραυλικές δυνάμεις» του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «αυξήθηκαν σημαντικά και συνιστούσαν μία απειλή», την ώρα που και το πολεμικό ναυτικό του Ιράν επίσης στοχοθετήθηκε.

Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, βασικό μέλος των Δημοκρατικών στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων, του έθεσε κατόπιν το ερώτημα για ποιον λόγο «ο πρώτος στόχος σε αυτήν την εκστρατεία ήταν η επίθεση και ο θάνατος του Χαμενεΐ και των σημαντικότερων ηγετικών στελεχών του καθεστώτος», από το Σάββατο.

Ο Κόλμπι απάντησε: «Αυτές είναι ισραηλινές επιχειρήσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.