Ο Τζιμ Τζόρνταν (φωτό) εξελέγη επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στην επόμενη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Ο υπερσυντηρητικός πολιτικός από το Οχάιο καλείται να καθοδηγήσει τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές μετά την βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής επικράτησε σε κεκλεισμένων των θυρών ψηφοφορία του Στιβ Σκαλίς, με 107 ψήφους έναντι 73 του αντιπάλου του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Τζιμ είναι ένας ηγέτης με τόλμη και αρχές – και δεινός επικοινωνιολόγος – που θα πολεμήσει την κομμουνιστική και αντιαμερικανική ατζέντα των Δημοκρατικών σε κάθε βήμα», δήλωσε ο βουλευτής Κιθ Σελφ από το Τέξας, συγχαίροντας τον Τζόρνταν.

Πρώην πρωταθλητής και προπονητής πάλης στο πανεπιστήμιο, ο Τζιμ Τζόρνταν υπερηφανεύεται πως είναι «ένας από τους πιο συντηρητικούς» στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Τάσσεται υπέρ της δημοσιονομικής λιτότητας και της μείωσης του ρόλου του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και της υιοθέτησης σκληρής στάσης στο μεταναστευτικό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής, ο Μάικ Τζόνσον, είχε αποφασίσει να μη θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας, μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Εν αναμονή της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, τουλάχιστον 40 έδρες που κατέχουν Ρεπουμπλικάνοι καταλήγουν σε Δημοκρατικούς.

Στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν επίσης την πλειοψηφία από τον Ιανουάριο με την ορκωμοσία των νέων μελών, ο νυν επικεφαλής τους Τζον Θουν επανεξελέγη χθες Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν ζητήσει την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε πρώτα να εξεταστούν τα αίτια της εκλογικής συντριβής. Από τις 53 έδρες που κατείχαν – επί συνόλου 100 – οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένεται να χάσουν επτά έως εννέα.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε Μισισίπι και Αλάσκα, όπου προηγούνται οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών.