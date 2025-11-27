Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Καραϊβική, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτηση του Πενταγώνου στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, ο Χέγκσεθ διακρίνεται να χαιρετά αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας μετέφερε επίσης τις ευχές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

🚨🇻🇪🇺🇸 NEW: Secretary of War Pete Hegseth arrived aboard the USS Gerald R. Ford aircraft carrier, deployed in the southern Caribbean. pic.twitter.com/73mg6RQtGj — MoloMonitor (@MoloWarMonitor) November 27, 2025

“Happy Thanksgiving from a grateful nation.” Secretary of War Pete Hegseth salutes the men and women of the USS Gerald R. Ford stationed in Latin America. pic.twitter.com/UiC349DepL — Fox News (@FoxNews) November 27, 2025

Secretary of War Pete Hegseth just addressed the brave men and women aboard the USS Gerald R. Ford. Click here for more: https://t.co/Ci8c350hE1 pic.twitter.com/J9l47t8LRE — One America News (@OANN) November 27, 2025

Σε ένα ακόμη βίντεο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, διακρίνεται σε ρόλο σερβιτόρου να σερβίρει μερίδες φαγητού για το δείπνο στους στρατιωτικούς του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, γιορτάζοντας μαζί τους την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Pete Hegseth in the mess deck serving Thanksgiving dinner to the warriors who keep America safe! God Bless our Military!

pic.twitter.com/hwqG2ve0HK — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 27, 2025

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιοχή ισχυρή στρατιωτική δύναμη – με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford), πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών – στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, δεν αποκλείει το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης, αλλά διαβεβαιώνει πως προτίθεται να συνομιλήσει απευθείας με τον Bενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.