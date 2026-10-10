Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν (φωτό) καταφέρθηκε χθες (9/10) εναντίον του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι που θέλει η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) να φύγει από την πόλη, αφού ένα μέλος της τραυμάτισε έναν άνδρα πυροβολώντας τον.

«Οι δηλώσεις του είναι επικίνδυνες και υποκινούν την εχθρότητα» σχολίασε ο Μάλιν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, όπου υπερασπίστηκε τη δράση της ICE.

O Μάλιν είπε ότι ο άνδρας, ηλικίας 28 ετών, που τραυματίστηκε σε μια επιχείρηση στο Μπρονξ προχθές είχε βαρύ ποινικό μητρώο και επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψής του.

Ο Όσκαρ Μπελγκάλ, ο οποίος νοσηλεύεται φέροντας επιφανειακό τραύμα στον λαιμό, «ήρθε σε αυτήν τη χώρα νόμιμα, πριν από κάποια χρόνια, και έκτοτε, διαπράττει το ένα έγκλημα μετά το άλλο», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Πρόσθεσε πως οι πράκτορες της ICE δεν γνώριζαν ότι ένα 5χρονο παιδί βρισκόταν μέσα στο όχημα, δίπλα του, όταν άνοιξαν πυρ. Το παιδί δεν τραυματίστηκε.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι καταδίκασε αυτήν την επιχείρηση και ανακοίνωσε πως θα ζητήσει από τον πρόεδρο Τραμπ να αναστείλει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη.

«Ας καταργήσουμε την ICE», κατέληξε σε ένα μήνυμα στο Χ.

«Κύριε δήμαρχε, εάν καταργήσετε την ICE, ποιος θα απομακρύνει τους εγκληματίες από τους δρόμους της πόλης σας;», διερωτήθηκε ο Μάλιν.

«Ποιος θα ασχολείται με δολοφόνους, κλέφτες και μέλη συμμοριών;».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκος Τσαρλς, ένας αξιωματούχος της ICE, υποστήριξε ότι ο Όσκαρ Μπελγκάλ «αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές να βγει από το όχημά του».

«Στη συνέχεια, επιτάχυνε, εμβολίζοντας δύο από τα επίσημα οχήματά μας, και κατόπιν χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, αναπτύσσοντας ταχύτητα προς άλλους αστυνομικούς», περιέγραψε.

«Οι αστυνομικοί μας, βασιζόμενοι στην εκπαίδευσή τους και πιστεύοντας ότι η ζωή τους, η ζωή των συναδέλφων τους και των πολιτών βρίσκονταν σε κίνδυνο, εφάρμοσαν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί και άνοιξαν πυρ», πρόσθεσε ο Τσαρλς.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί χθες για να διαμαρτυρηθούν για την κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα της μετανάστευσης.