Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (30/9) πως μείωσε κατά 20% τον αριθμό των στρατηγών, των πτεράρχων και των ναυάρχων στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, περικοπή που τόνισε πως θεωρούσε «αναγκαία εδώ και πολύ καιρό».

Η πρώτη μείωση κατά 10% του αριθμού των στρατηγών, των πτέραρχων και των ναυάρχων, τον πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, είχε αναγγελθεί τον Μάιο του 2025.

«Ξέρω, επειδή το διέταξα, ότι μειώσαμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων κατά επιπλέον 10%, επομένως ναι, τις μειώσαμε κατά 20%», είπε ο Πιτ Χέγκσεθ απευθυνόμενος σε θάλασσα υψηλόβαθμων αξιωματικών σε βάση στο Κουάντικο, στην πολιτεία Βιρτζίνια (ανατολικά).

«Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε ο υπουργός, πρώην παρουσιαστής του Fox News, σε ομιλία του, τύπου one-man show, με φόντο πελώρια οθόνη με το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.

Την άνοιξη του 2025, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωνε πως αποφάσισε να μειωθεί κατά 10% ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων και κατά 20% των πιο υψηλόβαθμων από αυτούς εν ενεργεία («τεσσάρων αστέρων»).

Αυξήθηκαν στην τελευταία καταμέτρηση

Στα τέλη Μαΐου του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετρούσαν 831 στρατηγούς, πτέραρχους και ναυάρχους, σύμφωνα με αριθμούς του Πενταγώνου.

Ωστόσο κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, την 31η Ιουλίου 2026, είχαν φτάσει τους 851, με άλλα λόγια είχαν αυξηθεί ελαφρώς, παρά τις εξαγγελίες του υπουργού Χέγκσεθ.

Μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές του 2025, ο ρεπουμπλικάνος κι η κυβέρνησή του επιδόθηκαν σε ευρείας κλίμακας εκκαθαρίσεις στα κορυφαία κλιμάκια του αμερικανικού στρατού, που συνήθως μένει ανεπηρέαστος από κομματικές σκοπιμότητες.

Τον Φεβρουάριο, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, Αφροαμερικανός άλλοτε χειριστής καταδιωκτικού, εκδιώχθηκε χωρίς να εξηγηθεί ποτέ ο λόγος· αντικαταστάθηκε από τον Νταν Κέιν, επίσης πτέραρχο, ενώ μάλλον είχαν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τους μήνες που ακολούθησαν, οι διοικητικές αλλαγές συνεχίστηκαν: την πόρτα της εξόδου είδαν οι επικεφαλής του σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας και πολλοί ακόμη.

Φέτος, στις αρχές Απριλίου, εν μέσω πολέμου εναντίον του Ιράν, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, ο στρατηγός Ράντι Τζορτζ, απομακρύνθηκε από τη θέση, χωρίς το Πεντάγωνο να εξηγήσει ποτέ τους λόγους.

«Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο, ούτε το αδύναμο υπουργείο»

«Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους που την διέθρεψαν», είπε χθες Τετάρτη (30/9) ο Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Αμερικανός υπουργός που μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου διατρανώνει πως σκοπός του είναι να ξαναδώσει στον στρατό με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στον κόσμο μορφή «πολεμιστή», όπως αντανακλούν οι εξετάσεις τεστοστερόνης που διέταξε πρόσφατα, να τον απαλλάξει από κάθε έκφανση αυτής που θεωρεί μαλθακότητα, ιδίως το παραμικρό ίχνος διαφορετικότητας, «woke» ιδεολογίας και ούτω καθεξής. «Δεν είμαστε πια το woke υπουργείο, ούτε το αδύναμο υπουργείο», είπε.

Έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια στρατιωτική βάση, εκφωνούσε ομιλία με τόνο ανδροκρατικό και πολεμοχαρή, καταφερόμενος εναντίον υπέρβαρων στρατιωτικών και γραφειοκρατών, ανώτατων αξιωματικών που κατ’ αυτόν απλά βόλταραν «στους διαδρόμους του Πενταγώνου». «Όχι χοντροί, όχι τρανς, όχι γενειοφόροι, όχι παράξενοι, όχι δειλοί, όχι ριζοσπάστες. Μόνο πολεμιστές», τόνιζε.

Πυρά από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζακ Ριντ

«Αφότου ανέλαβε, ο υπουργός Χέγκσεθ έχει πάρει αναρίθμητες ανεύθυνες, παραταξιακές αποφάσεις που έκαναν κακό στις ένοπλες δυνάμεις μας. Τερμάτισε τις καριέρες δεκάδων από τους πιο άξιους και επιτυχημένους ανώτατους αξιωματικούς μας κι αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί», τόνισε με αγανάκτηση σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες (30/9) από τις υπηρεσίες του ο Τζακ Ριντ, δημοκρατικός γερουσιαστής, μέλος της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της άνω Βουλής των ΗΠΑ.