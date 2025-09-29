Η ράπερ Dank Demoss είχε μία απίστευτη περιπέτεια όταν οδηγός ταξί της εταιρίας Lyft, αρνήθηκε να τη μεταφέρει με το ταξί του, λόγω των υπερβολικών κιλών της.

Η ράπερ από το Ντιτρόιτ, της οποίας το πραγματικό όνομα της είναι Dajua Blanding, κατέθεσε αγωγή για διάκριση τον Ιανουάριο, όταν ο οδηγός της είπε ότι ήταν πολύ «μεγάλη» για το αυτοκίνητό του και ότι θα μπορούσε να «σκάσει τα λάστιχά του».

Η Demoss είχε δηλώσει με μια παλαιότερη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ζύγιζε πάνω από 227 κιλά, ενώ τον Δεκέμβριο είχε μοιραστεί ότι σκόπευε να χάσει βάρος και είχε ήδη χάσει πάνω από 18 κιλά.

Η δημοφιλής ράπερ αφού τράβηξε βίντεο το περιστατικό, είχε πει στον οδηγό ότι: «Μπορώ να χωρέσω σε αυτό το αυτοκίνητο», κι εκείνος της απάντησε: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς».

Στη συνέχεια, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και της πρότεινε να καλέσει ένα Uber XL (ένα μεγαλύτερο και πιο ακριβό όχημα), προσθέτοντας ότι θα της επέστρεφε τα χρήματα της Lyft, ώστε να μην χρεωθεί.

Όπως ήταν φυσικό η Demoss έκανε δικαστική αγωγή εναντίον της Lyfh για σωματικό ρατσισμό.

Πριν μερικές ημέρες, ο δικηγόρος της, Zach Runyan, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Runyan, μαζί με τον έτερο δικηγόρο της Demoss, Jonathan Marko, υποστήριξαν ότι η άρνηση του οδηγού να την μεταφέρει συνιστούσε διάκριση, καθώς ο στιγματισμός λόγω βάρους θεωρείται ρατσιστικό κίνητρο στο Μίσιγκαν.

«Ήξερα ότι ήταν παράνομο και ήξερα ότι ήταν λάθος», δήλωσε ο Marko στο Fox 2, εξισώνοντας την άρνηση μεταφοράς της Demoss «με την άρνηση μεταφοράς κάποιου με βάση τη φυλή ή τη θρησκεία του».

Ο Runyan πρόσθεσε: «Η άρνηση μεταφοράς κάποιου λόγω του βάρους του δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και επικίνδυνη … Φανταστείτε τις συνέπειες αν η κα Blanding δεν μπορούσε να βρει καταφύγιο μετά την εγκατάλειψή της από τον οδηγό. Αυτό θα μπορούσε να είχε καταλήξει ακόμη χειρότερα από ό,τι τελικά συνέβη».

Αν και τελικά έφτασε σε συμβιβασμό με την Lyft, το περιστατικό την άφησε με τραύματα εκείνη την περίοδο.

«Έχω ταξιδέψει σε αυτοκίνητα μικρότερα από αυτό», δήλωσε στην Fox 2 h Demoss προσθέτοντας: «Θέλω απλώς να ξέρουν ότι με πλήγωσε».

Αφότου η Demoss κοινοποίησε το βίντεο στο Instagram της, αρκετοί ακόλουθοι πήραν το μέρος του οδηγού και είπαν ότι θα έπρεπε να είχε ακούσει τη σύστασή του να παραγγείλει ένα μεγαλύτερο ταξί.

«Είναι παράνομο να υπερφορτώνεις ένα αυτοκίνητο», απάντησε ένας σχολιαστής. «Ο οδηγός ήταν πολύ ευγενικός, εξήγησε τους βάσιμους λόγους του και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη … προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα από την πλευρά του άλλου».