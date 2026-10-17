Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές έχοντας συγκεντρώσει πολύ περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους τους σε πολλές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών εκλογικών αρχών.

Η διαφορά παραμένει, παρότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, ο Ίλον Μασκ, διοχέτευσε ποσά ρεκόρ για να διατηρήσει το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ τον έλεγχο στο Κογκρέσο μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι και οι επιτροπές πολιτικής δράσης (PAC) είχαν προθεσμία έως το βράδυ της Πέμπτης για να καταγράψουν τα στοιχεία τους από τη συγκέντρωση των χρημάτων το τρίτο τρίμηνο στην ομοσπονδιακή εκλογική επιτροπή (FEC).

Στο Οχάιο, το Μέιν, το Μίσιγκαν, την Αϊόβα, το Τέξας και την Αλάσκα, έξι πολιτείες κλειδιά που καθορίζουν τη μελλοντική πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν από τριπλάσια έως εξαπλάσια ποσά σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους τους μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάλυση του ειδησεογραφικού ιστότοπου Punchbowl News.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλάρικο συγκέντρωσε 64 εκατομμύρια δολάρια έναντι 10,2 εκατομμύρια για τον Ρεπουμπλικάνο Κεν Πάξτον.

Οι Δημοκρατικοί προηγήθηκαν επίσης των Ρεπουμπλικάνων σε πολλές κρίσιμες εκστρατείες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς τουλάχιστον 47 απερχόμενοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συγκέντρωσαν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους Δημοκρατικούς αντιπάλους τους, ενώ αυτό ισχύει μόνο για έξι απερχόμενους Δημοκρατικούς βουλευτές.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν ωστόσο ένα ισχυρό πλεονέκτημα με τον Ίλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της SpaceX και της πλατφόρμας X έδωσε το τρίτο τρίμηνο τουλάχιστον 276 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής εκλογικής επιτροπής των ΗΠΑ, ποσό που τον αναδεικνύει ως τον μεγαλύτερο δωρητή αυτών των ενδιάμεσων εκλογών.

Το κόμμα του Τραμπ διαθέτει επίσης σημαντικά χρηματικά αποθέματα σε πολλές εκλογικές περιφέρειες που διακυβεύονται, και τα χρήματα που δαπανώνται δεν είναι παρά μια μεταβλητή που δεν επιτρέπει την πρόβλεψη των εκλογικών αποτελεσμάτων.