Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Καλιφόρνια σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Τέξας. Οι κάτοικοι της πιο δημοκρατικής πολιτείας των ΗΠΑ ενέκριναν την Τρίτη 4/11, μια πρόταση που αλλάζει τον εκλογικό χάρτη προς όφελος των Δημοκρατικών. Πρόκειται για μια πολιτική «αντεπίθεση» στις ρεπουμπλικανικές τακτικές νοθείας του εκλογικού συστήματος, που ο Τραμπ έχει μετατρέψει σε πολιτική τέχνη.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, γνωστός για την εμμονή του στον απόλυτο έλεγχο κάθε μηχανισμού εξουσίας, είχε φροντίσει ήδη από τον Αύγουστο να «ξαναζωγραφίσει» το Τέξας, προσθέτοντας πέντε ασφαλείς έδρες για το κόμμα του ενόψει των εκλογών του 2026. Έτσι, στο όνομα της «δημοκρατίας», επιχείρησε να στερεώσει μια μικροσκοπική αλλά κρίσιμη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η απάντηση ήρθε με τη σφραγίδα του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος προώθησε την «Πρόταση 50», δίνοντας ξανά στους αιρετούς το δικαίωμα να χαράσσουν τις εκλογικές περιφέρειες. Μια πρωτοβουλία που οι Καλιφορνέζοι ενέκριναν μαζικά, επιβραβεύοντας τον Νιούσομ και στέλνοντας —όπως είπε ο ίδιος— «ένα ηχηρό μήνυμα στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο της αμερικανικής ιστορίας».

«Γιατί ο Τραμπ προσπαθεί να στήσει τις εκλογές πριν καν μπουν τα ψηφοδέλτια στις κάλπες;» αναρωτήθηκε δηκτικά ο Νιούσομ, βάζοντας το δάχτυλο στην πληγή ενός συστήματος που, στα χέρια των Ρεπουμπλικανών, έχει μετατραπεί σε εργαλείο χειραγώγησης.

Η ειρωνεία είναι πως η Καλιφόρνια υπήρξε κάποτε παράδειγμα διαφάνειας. Επί Σβαρτσενέγκερ, ο εκλογικός χάρτης περνούσε στα χέρια μιας ανεξάρτητης επιτροπής, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες. Τώρα, η επιστροφή της εξουσίας στους εκλεγμένους αξιωματούχους δείχνει ότι ακόμη και οι Δημοκρατικοί δεν είναι άγιοι — απλώς πιο επιδέξιοι στο να δικαιολογούν τις κινήσεις τους ως «απάντηση» στην άλλη πλευρά.

Ωστόσο, το πολιτικό διακύβευμα παραμένει τεράστιο: οι ισορροπίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων κρέμονται από λίγες έδρες. Αν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο στις εκλογές του 2026, θα αποκτήσουν το εργαλείο για να μπλοκάρουν την ατζέντα του Τραμπ και, φυσικά, να «στολίσουν» τη δεύτερη θητεία του με επιτροπές ερευνών και πολιτικά αγκάθια.

Η Τρίτη αποδείχθηκε, πάντως, καλή μέρα για τους Δημοκρατικούς. Εκτός από την Καλιφόρνια, είδαν τον «σοσιαλιστή» Ζόραν Μαμντάνι να εκλέγεται δήμαρχος Νέας Υόρκης και δύο ακόμη κυβερνήτες τους να κερδίζουν σε Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ.

Κι ενώ ο Τραμπ ονειρεύεται μια «Αμερική του Τέξας», η Καλιφόρνια του απαντά με το δικό της όραμα: μια πολιτεία που ξανασχεδιάζει όχι μόνο τον χάρτη της, αλλά και τους συσχετισμούς εξουσίας στη χώρα.

με πληροφορίες από: Associated Press