Η παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν αρχίζει να αφήνει βαθύ αποτύπωμα στα οικονομικά του Πενταγώνου, με ανώτατους αξιωματικούς να προειδοποιούν πλέον ανοιχτά ότι οι ένοπλες δυνάμεις δυσκολεύονται να διατηρήσουν ακόμη και βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Το αυξανόμενο κόστος των αποστολών, της συντήρησης και της αναπλήρωσης οπλικών συστημάτων προκαλεί σοβαρές πιέσεις στον αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναζητά επειγόντως πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικοί διοικητές έχουν ήδη ξεκινήσει εσωτερικές περικοπές σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ώρες πτήσεων και ασκήσεις, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το οικονομικό έτος 2026 δεν είχε σχεδιαστεί με πρόβλεψη για παρατεταμένη πολεμική εμπλοκή τέτοιας κλίμακας.

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Αμυντικών Υπηρεσιών της Βουλής ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» δεν είχε συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού. Όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα είναι να μεταφέρονται κονδύλια από κρίσιμες καθημερινές λειτουργίες προς τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι περικοπές επηρεάζουν ήδη την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Περιορίζονται εκπαιδευτικές ασκήσεις, μειώνονται ώρες εκπαίδευσης πιλότων και καθυστερούν προγράμματα για νεοσύλλεκτους. Παράλληλα, στελέχη του Ναυτικού προειδοποιούν ότι κινδυνεύει ακόμη και η δυναμική στρατολόγησης που είχε καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια για μπόνους κατάταξης και επανεπιστράτευσης.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στον Στρατό Ξηράς. Το 3ο Σώμα Τεθωρακισμένων με έδρα το Τέξας, που διαχειρίζεται περίπου 70.000 στρατιώτες και μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης, υπέστη περικοπή σχεδόν 292 εκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό εκπαίδευσης. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι οι μειώσεις αυτές επηρεάζουν ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, μετακινήσεις μονάδων και προγράμματα συντήρησης βαρέος εξοπλισμού.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική ιατρική εκπαίδευση βρίσκεται επίσης υπό πίεση. Η ιατρική σχολή του αμερικανικού στρατού ακύρωσε δεκάδες σεμινάρια και περιόρισε χρηματοδοτήσεις για εξειδικευμένα προγράμματα, εξέλιξη που αποδίδεται στη μεταφορά κονδυλίων προς τις επιχειρησιακές ανάγκες της Μέσης Ανατολής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, φαίνεται να βρίσκεται στη διαρκή κατανάλωση πυρομαχικών και στην αυξημένη φθορά στρατιωτικού υλικού. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνεχείς αποστολές αεροσκαφών, πλοίων και συστημάτων αεράμυνας έχουν προκαλέσει ταχύτερη εξάντληση αποθεμάτων από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά. Ειδικά τα αποθέματα πυραύλων ακριβείας και αντιαεροπορικών συστημάτων θεωρούνται πλέον κρίσιμο ζήτημα για το Πεντάγωνο.

Η πιο πρόσφατη επίσημη εκτίμηση ανεβάζει το άμεσο κόστος της σύγκρουσης κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται ζημιές σε βάσεις, κόστος συντήρησης ή αντικατάσταση εξοπλισμού. Πηγές κοντά στις διαβουλεύσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας εκτιμούν ότι το πραγματικό συνολικό κόστος ενδέχεται ήδη να πλησιάζει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο παρασκήνιο, η στρατιωτική ηγεσία πιέζει έντονα τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο για νέο πακέτο έκτακτης χρηματοδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν από κυβερνητικούς κύκλους, σε πρώιμες συζητήσεις είχε εξεταστεί ακόμη και αίτημα που θα μπορούσε να αγγίξει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και το ποσό θεωρήθηκε πολιτικά και δημοσιονομικά εξαιρετικά δύσκολο να περάσει.

Η πίεση προς το Κογκρέσο εντείνεται και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που θεωρούν αναπόφευκτη την αναπλήρωση των λογαριασμών «Επιχειρήσεων και Συντήρησης», από όπου αντλούνται τα περισσότερα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της καθημερινής λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για τον βασικό «κουμπαρά» που καλύπτει καύσιμα, ασκήσεις, μετακινήσεις, ανταλλακτικά, συντηρήσεις και μέρος της μισθοδοσίας πολιτικού προσωπικού.

Αναλυτές του αμυντικού τομέα προειδοποιούν ότι το πραγματικό κόστος θα φανεί αργότερα. Όπως σημειώνουν, οι συνεχείς επιχειρήσεις αυξάνουν δραματικά τη φθορά αεροσκαφών, πλοίων και τεθωρακισμένων, κάτι που μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια για επισκευές και εκσυγχρονισμούς τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να βρεθούν με μειωμένη διαθεσιμότητα οπλικών συστημάτων σε περίπτωση νέας διεθνούς κρίσης.

Το γεγονός ότι οι οικονομικές πιέσεις εμφανίστηκαν μήνες πριν από τη λήξη του αμερικανικού δημοσιονομικού έτους προκαλεί επιπλέον ανησυχία στην Ουάσιγκτον. Στελέχη του Πενταγώνου αναγνωρίζουν πως παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται συνήθως προς το τέλος κάθε χρονιάς, όμως φέτος η επιβάρυνση ήρθε πολύ νωρίτερα λόγω της έντασης και της διάρκειας των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Πολεμική Αεροπορία προειδοποιεί ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα επηρεάζεται ήδη αισθητά. Ο αρχηγός της USAF, στρατηγός Κένεθ Γουίλσμπαχ, παραδέχθηκε στη Γερουσία ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επιδείνωσε προϋπάρχοντα προβλήματα διαθεσιμότητας αεροσκαφών και προσωπικού, ενώ αυξάνει συνεχώς τις ανάγκες για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στο αμερικανικό Πεντάγωνο θυμίζει, σύμφωνα με αναλυτές, τις περιόδους παρατεταμένων επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όταν οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να διαθέσουν τεράστια ποσά για να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό. Η διαφορά τώρα είναι ότι η πίεση έρχεται σε μια περίοδο ήδη αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων με Κίνα, Ρωσία και Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών της Ουάσιγκτον.