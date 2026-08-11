Η διπλωματία των ΗΠΑ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα τη χορήγηση βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό στη χώρα της νότιας Αμερικής, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι και να σημειωθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.