Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η διπλωματία των ΗΠΑ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα τη χορήγηση βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό στη χώρα της νότιας Αμερικής, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι και να σημειωθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.
Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.
We are united in prayer with the Colombian people and…
— Department of State (@StateDept) August 10, 2026