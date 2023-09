Οκτώ επιβαίνοντες σε πτήση της JetBlue τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας ισχυρών αναταράξεων, λίγη ώρα πριν από την προσγείωση του αεροσκάφους στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το Airbus A320 είχε απογειωθεί από το Γουαγιακίλ του Ισημερινού με προορισμό το Φορτ Λοντερντέιλ στη Φλόριντα. Κοντά στην Τζαμάικα, οι επιβαίνοντες έζησαν δραματικές στιγμές εξαιτίας έντονων αναταράξεων.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Φλόριντα, ασθενοφόρα διακόμισαν σε νοσοκομείο επτά ταξιδιώτες και ένα μέλος του πληρώματος που είχαν τραυματιστεί, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας JetBlue.

A JetBlue Airlines flight encountered “sudden severe turbulence” early Monday as it neared Florida, injuring seven customers and one crew member. The NTSB is investigating the incident. @GioBenitez has the latest. https://t.co/MVRPFsWKPW pic.twitter.com/ayE0Gmbh0J

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 25, 2023

