Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων κρουζ στο νησί Μεγάλο Τουνμπ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

Το 90 λεπτών κύμα πληγμάτων είχε στόχο να κάμψει τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.