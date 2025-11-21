Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μία ομοσπονδιακή δικαστής ζήτησε την Πέμπτη 20/11, να σταματήσει η ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται μια προσωρινή νομική αντιμετώπιση των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις και πολιτείες – που κυβερνούν κυρίως Δημοκρατικοί- παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών ηγετών.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Τζία Κομπ, διορισμένη από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εμπόδισε προσωρινά την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης στην πρωτεύουσα του έθνους χωρίς την έγκριση του δημάρχου της. Ωστόσο, ανέστειλε την απόφασή της μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Η νομική μάχη διεξάγεται παράλληλα με αρκετές άλλες πόλεις και Πολιτείες σε όλη τη χώρα, καθώς ο Τραμπ πιέζει κατά των μακροχρόνιων, αλλά σπάνια δοκιμασμένων, περιορισμών στους προέδρους που χρησιμοποιούν στρατεύματα για την επιβολή του εσωτερικού δικαίου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε ότι ο Τραμπ ενήργησε νόμιμα και χαρακτήρισε την αγωγή ως προσπάθεια υπονόμευσης των επιτυχημένων προσπαθειών του να σταματήσει τα βίαια εγκλήματα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Μπράιαν Σβαλμπ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η άδεια του Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατεύματα για την επιβολή του εσωτερικού νόμου θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο Schwalb, ένας εκλεγμένος Δημοκρατικός, μήνυσε τον Τραμπ στις 4 Σεπτεμβρίου αφότου ανακοίνωσε την ανάπτυξη δυνάμεων στις 11 Αυγούστου.

Η αγωγή κατηγορούσε τον Τραμπ για παράνομη κατάχρηση του ελέγχου των αρχών επιβολής του νόμου της πόλης και παραβίαση νόμου που απαγορεύει στα στρατεύματα να εκτελούν οικιακή αστυνομική εργασία.

Ο Τραμπ έχει μοναδικές εξουσίες επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον, η οποία δεν αποτελεί μέρος καμίας πολιτείας, αλλά τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι υπερέβη τα όρια υποκαθιστώντας την αστυνομική εξουσία του δημάρχου και παραβιάζοντας τις νομικές απαγορεύσεις που απαγορεύουν σε ομοσπονδιακά στρατεύματα να εκτελούν πολιτικό αστυνομικό έργο.

Οι δικηγόροι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν την αγωγή ως πολιτικό κόλπο στα δικαστικά έγγραφα και δήλωσαν ότι ο πρόεδρος είναι ελεύθερος να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουάσινγκτον χωρίς την έγκριση των τοπικών ηγετών. Η κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι τα στρατεύματα λειτουργούν νόμιμα και μειώνουν με επιτυχία την εγκληματικότητα.

Ο Τραμπ έχει επίσης κινηθεί για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Λος Άντζελες , το Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον , για να καταπολεμήσει αυτό που περιγράφει ως «ανομία και βίαιες αναταραχές» σχετικά με την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης.

Δημοκρατικοί ηγέτες αυτών των πόλεων και των πολιτειών τους έχουν μηνύσει για να εμποδίσουν τις αναπτύξεις, λέγοντας ότι ισοδυναμούν με προσπάθεια τιμωρίας των πολιτικών αντιπάλων με στρατιωτικοποιημένες επιδείξεις βίας.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια έχουν αποφανθεί κατά της ανάπτυξης στρατευμάτων σε κάθε πόλη όπου οι τοπικοί ηγέτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία τους, αν και ένα εφετείο έχει μπλοκάρει μία από αυτές τις αποφάσεις και έχει επιτρέψει στα στρατεύματα να παραμείνουν στο Λος Άντζελες.

Πηγή: Reuters