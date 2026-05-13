Σε μια ψηφοφορία θρίλερ που αναδεικνύει τις έντονες πολιτικές διαιρέσεις στην Ουάσιγκτον, η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που ζητούσε τον τερματισμό της εμπλοκής των αμερικανικών δυνάμεων στον πόλεμο με το Ιράν.

Με 50 ψήφους κατά και 49 υπέρ, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων επέλεξε να μην περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι τρεις γερουσιαστές του κόμματός του αυτομόλησαν και συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η Λάιζα Μαρκόουσκι, η οποία για πρώτη φορά τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης του στρατού, επικαλούμενη την έλλειψη ξεκάθαρης εικόνας από την κυβέρνηση σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συνταγματική σύγκρουση μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν την αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου, η οποία ανήκει στο Κογκρέσο.

Το επίκεντρο της διαφωνίας εστιάζεται στην ερμηνεία του νόμου που επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες σε περίπτωση επικείμενης απειλής, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση του Κογκρέσου εντός 60 ημερών.

Παρόλο που η σχετική προθεσμία εξέπνευσε στις αρχές Μαΐου, ο πρόεδρος Τραμπ την αγνόησε, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός σημαίνει πως ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο αντικρούουν αυτό το επιχείρημα, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές στην περιοχή και συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Ο εισηγητής της πρότασης, Τζεφ Μέρκλεϊ, σχολίασε τη στάση των συναδέλφων του σημειώνοντας την απροθυμία πολλών Ρεπουμπλικάνων να έρθουν σε ευθεία ρήξη με τον Λευκό Οίκο, παρά τις εσωτερικές τους επιφυλάξεις.

Η πολιτική πίεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η πλευρά των Δημοκρατικών διαμηνύει πως θα επαναφέρει το θέμα σε ψηφοφορία σε εβδομαδιαία βάση.