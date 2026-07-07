Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν εργαζόμενοι και πελάτες σε πολυκατάστημα στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν τμήμα της οροφής υποχώρησε ξαφνικά και κατέρρευσε στο εσωτερικό του κτηρίου, την ώρα που σφοδρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή. Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 11:16 το πρωί (τοπική ώρα) στο πολυκατάστημα BJ’s Wholesale Club, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Η περιοχή δεχόταν ισχυρή βροχόπτωση, η οποία άσκησε τεράστια πίεση στην κατασκευή.

Ξαφνικά, ένα μεγάλο κομμάτι της οροφής -που υπολογίζεται περίπου στα 16 μέτρα- υποχώρησε τελείως και έπεσε στο εσωτερικό του καταστήματος. Τη στιγμή εκείνη, μέσα στον χώρο βρίσκονταν συνολικά 27 άνθρωποι. Αμέσως μετά την κατάρρευση, το κτήριο άρχισε να πλημμυρίζει από τους τόνους νερού της βροχής.

Διασώσεις και προσωρινοί εγκλωβισμοί

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες να σπεύδουν για την παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των αρχών:

Δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν προσωρινά και εν μέρει κάτω από τα συντρίμμια που υποχώρησαν.

Οι εγκλωβισμένοι επέδειξαν ψυχραιμία και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, βγαίνοντας τελικά με ασφάλεια εκτός του κτιρίου.

Παρά τη σφοδρότητα της κατάρρευσης και τον πανικό που επικράτησε, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, με όλους τους παρευρισκόμενους να απομακρύνονται σώοι.

Το βίντεο από κάμερα του καταστηματος κατέγραψε την στιγμή όπου ένας άνθρωπος ψωνίζει αμέριμνος όταν πίσω του ακριβώς καταρρέει η οροφή και τα συντρίμμια τον παρασύρουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Δείτε το βίντεο:

Το κατάστημα πλημμύρισε μετά την κατάρρευση της στέγης και ορμητικά νερά εισέβαλλαν στον χώρο: