Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλειά της, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πρότειναν ένα νέο πλαίσιο εγγυήσεων, το οποίο παραπέμπει στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι η χώρα του χρειάζεται μια σταθερή και διαρκή ειρήνη, όχι απλώς μια νέα παύση πριν από την επόμενη ρωσική επίθεση.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται με αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο τρόπο, με τη συμμετοχή τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης», επεσήμανε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο ξεκίνησε νωρίτερα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, κατά την οποία ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε συμφωνία ειρήνης που θα υπερβαίνει μια απλή εκεχειρία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται το Reuters και το AFP, οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας τύπου Άρθρου 5, αλλά εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ – πρόταση που φέρεται να έγινε με την εκ των προτέρων συμφωνία της Μόσχας.

Η συγκεκριμένη πρόταση τέθηκε προς συζήτηση και σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ σε δηλώσεις της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επεσήμανε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε παλαιότερη ιταλική πρωτοβουλία, εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση συμμαχικής υποστήριξης, σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Το ΝΑΤΟ, βάσει του Άρθρου 5, θεωρεί κάθε επίθεση κατά ενός κράτους-μέλους ως επίθεση κατά όλων των μελών του. Αν και η Ουκρανία δεν είναι ακόμα μέλος της Συμμαχίας, η αμερικανική πρόταση επιχειρεί να προσφέρει παρόμοιο επίπεδο εγγυήσεων.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι Ευρωπαίοι ηγέτες επιζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη μορφή και το εύρος της εμπλοκής των ΗΠΑ στο προτεινόμενο σύστημα ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε συμφωνία δεν μπορεί να παρακάμψει την Ουκρανία στα εδαφικά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο από την ίδια τη χώρα και όχι από τρίτους.