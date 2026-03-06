Ένας Πακιστανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν ότι οδηγήθηκε στην εμπλοκή του έπειτα από εκβιασμό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. Όπως υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων, οι απειλές στρέφονταν εναντίον της οικογένειάς του.

Ο 47χρονος Ασίφ Μέρτσαντ αποφάσισε να καταθέσει προσωπικά για την υπεράσπισή του. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία και συνωμοσία για δολοφονία επί πληρωμή. Μιλώντας μέσω διερμηνέα στα ουρντού, είπε ότι υπάκουσε στις οδηγίες επειδή φοβόταν για τη σύζυγό του και την υιοθετημένη κόρη του, οι οποίες διαμένουν στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ένας Ιρανός αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, τον οποίο χαρακτήρισε «χειριστή» του, τον πλησίασε και του ζήτησε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2024.

Εκεί, όπως είπε, θα έπρεπε να εντοπίσει άτομα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια σειρά ενεργειών, οι οποίες ξεκινούσαν από την οργάνωση διαδηλώσεων και την απόκτηση εγγράφων, επεκτείνονταν σε ξέπλυμα χρήματος και θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε πολιτική δολοφονία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν του δόθηκε ποτέ σαφής εντολή για συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο, όπως είπε, κατά τη διάρκεια συζητήσεων αναφέρθηκαν τρία πιθανά ονόματα: ο Τραμπ, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικανών Νικι Χέλεϊ.

Τα άτομα στα οποία τελικά απευθύνθηκε για να προχωρήσει το σχέδιο αποδείχθηκαν μυστικοί πράκτορες του FBI. Σε ηχογραφημένο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ακούγεται να αναφέρει ότι χρειάζεται κάποιον που «ίσως θα μπορούσε να σκοτώσει έναν άνθρωπο». Όπως υποστήριξε, εκείνη την περίοδο δεν είχε ακόμη ενημερωθεί ποιος θα ήταν ο στόχος.

Ο Μέρτσαντ κατέθεσε επίσης ότι σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ αντιλήφθηκε ότι οι αρχές τον παρακολουθούσαν. Όπως είπε, αξιωματούχοι μετανάστευσης τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο του Χιούστον, όπου ερεύνησαν τις αποσκευές και τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Παρ’ όλα αυτά, ισχυρίστηκε ότι συνέχισε να «υποδύεται τον ρόλο του», φοβούμενος ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ιρανικές υπηρεσίες θα έβλαπταν την οικογένειά του.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απορρίπτουν την εκδοχή αυτή. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι ο κατηγορούμενος εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο και επισημαίνουν ότι ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως γνώριζε ότι συνεργαζόταν με οργάνωση την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατική. Παράλληλα, σημειώνουν ότι έχει καταγραφεί να συζητά λεπτομέρειες της επιχείρησης σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Κουίνς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, σημαντικό μέρος της υπόθεσης στηρίζεται και στις πληροφορίες ενός γνωστού του Μέρτσαντ, ο οποίος συνεργαζόταν μυστικά με το FBI και κατέγραψε συνομιλίες τους σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Ο Μέρτσαντ συνελήφθη στις 12 Ιουλίου 2024 στο Τέξας, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Πακιστάν.

Η δίκη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, σε μια περίοδο έντονης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων.

με πληροφορίες από: The Guardian