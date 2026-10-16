Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ έπειτα από τον εντοπισμό δεκάδων ύποπτων επιστολών που περιέχουν λευκή σκόνη, με παραλήπτες μέλη του Κογκρέσου, πολιτικά πρόσωπα και εκλογικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών Αρχών, περισσότερες από 100 επιστολές εκτιμάται ότι κυκλοφορούν στο ταχυδρομικό δίκτυο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του FBI, της Αστυνομίας του Καπιτωλίου και της Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων.

Ανάμεσα στους παραλήπτες περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και άλλοι γερουσιαστές, ενώ η αλληλογραφία εντοπίστηκε σε εκλογικά γραφεία τουλάχιστον 19 πολιτειών.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλαν την Πέμπτη (15/10) οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας στο προσωπικό της Γερουσίας, προειδοποιώντας για «πολλαπλές επιστολές που περιέχουν ύποπτες ουσίες και έχουν αποσταλεί σε διάφορες διευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών γραφείων του Κογκρέσου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News από πηγές των διωκτικών Αρχών, εκτιμάται ότι περισσότερες από 100 επιστολές κυκλοφορούν στο αμερικανικό ταχυδρομικό δίκτυο.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό:

Το FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών).

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου (US Capitol Police).

Η Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ (USPIS).

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής χημική ή βιολογική σύσταση της λευκής σκόνης, ούτε εάν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία ή για ενέργεια που αποσκοπεί αποκλειστικά στην πρόκληση φόβου και αναστάτωσης.

The FBI is investigating more than 100 suspicious letters sent to election offices and U.S. senators in at least 19 states that apparently contain an unknown white powder. ABC News’ Pierre Thomas reports. https://t.co/hcKzDjd7Ev https://t.co/Z56XYdRUXF — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Στο στόχαστρο ο Τσακ Σούμερ και Δημοκρατικοί Γερουσιαστές

Μεταξύ των πολιτικών προσώπων στα οποία απευθύνονταν οι ύποπτοι φάκελοι περιλαμβάνεται ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Επιπλέον, ύποπτες επιστολές εστάλησαν αλλά αναχαιτίστηκαν έγκαιρα πριν φτάσουν στους παραλήπτες τους στα γραφεία των εξής Δημοκρατικών γερουσιαστών:

Κρις Μέρφι (Κονέκτικατ): Η επιστολή εντοπίστηκε από τις ταχυδρομικές Αρχές πριν φτάσει στο περιφερειακό του γραφείο. Το γραφείο του επιβεβαίωσε ότι χάρη στα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τον ίδιο ή το προσωπικό. Κίρστεν Τζίλιμπραντ (Νέα Υόρκη): Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το ύποπτο αντικείμενο εστάλη στο γραφείο της στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το απόγευμα και αναχαιτίστηκε με ασφάλεια από την Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων. Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ: Το γραφείο της επιβεβαίωσε ότι η επιστολή με την ύποπτη ουσία εντοπίστηκε από την Αστυνομία του Καπιτωλίου και παραδόθηκε για εργαστηριακή διερεύνηση.

Οδηγίες προστασίας στο Κογκρέσο

Η υπηρεσία του αρμόδιου αξιωματούχου για την ασφάλεια στη Γερουσία απέστειλε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς το προσωπικό, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι φάκελοι ενδέχεται να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα γραφεία των μελών του Κογκρέσου.

Στο σχετικό σημείωμα συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαλογή της αλληλογραφίας, ενώ υπογραμμίζεται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ύποπτων επιστολών το γεγονός ότι φέρουν πολλαπλές ταχυδρομικές σημάνσεις.

Ανάλογη ενημέρωση εστάλη και στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την οδηγία τα περιφερειακά γραφεία των βουλευτών να έχουν τη δυνατότητα προώθησης της αλληλογραφίας τους στο συγκρότημα του Καπιτωλίου, προκειμένου να υποβάλλεται σε εξειδικευμένους ελέγχους.

Στο στόχαστρο εκλογικές υπηρεσίες σε 19 Πολιτείες

Η υπόθεση λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις καθώς η ύποπτη αλληλογραφία δεν περιορίζεται στο Κογκρέσο, αλλά επεκτείνεται σε δομές διεξαγωγής εκλογών.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ερευνά σειρά ταχυδρομικών αποστολών με άγνωστη ουσία προς γραφεία πολιτειακών υπουργών Εξωτερικών (Secretaries of State) και αρμόδιων εκλογικών υπηρεσιών. Έως το βράδυ της Πέμπτης, τέτοια περιστατικά είχαν αναφερθεί σε τουλάχιστον 19 αμερικανικές πολιτείες.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το FBI αναφέρει:

«Συνεργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους μας για να εντοπίσουμε το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για τις επιστολές. Το FBI και η Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν το κοινό και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εκλογών για τους Αμερικανούς πολίτες».

Πηγές: CBSNEWS, ABCNEWS