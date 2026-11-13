Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέβαλε πάνω από 12 δισεκατομμύρια σε αυτή της Βενεζουέλας αφότου πήρε τον έλεγχο των φυσικών πόρων της χώρας της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον πλανήτη, μετά την ανατροπή και την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, αποκαλύπτει εμπιστευτική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας, την 3η Ιανουαρίου, έως την 30ή Σεπτεμβρίου, «ο λογαριασμός ‘Venezuela Custody Account’ πιστώθηκε πάνω από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια προερχόμενα από επαληθευμένες και εγκεκριμένες οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», αναφέρει το κείμενο.

Τον λογαριασμό, που αρχικά είχε ανοιχτεί στο Κατάρ, έχει στα χέρια του το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας από εξαγωγές.

Συνολικά, 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια αποδόθηκαν στις αρχές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης από την εταιρεία συμβούλων KPMG, στην οποία αναφέρθηκε πρώτη η εφημερίδα New York Times.

Το πετρέλαιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κράτους, μαζί με την εξόρυξη χρυσού, άλλων μετάλλων και την παραγωγή λιπασμάτων.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, βρίσκονταν περίπου 168,6 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό αυτό για μελλοντικές πληρωμές.

Αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο στις αρχές Νοεμβρίου, αν και η ημερομηνία που φέρει είναι 29η Οκτωβρίου, μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και διακρατούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Μετά την αιχμαλώτισή τους από τον αμερικανικό στρατό τον Ιανουάριο, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες έχουν φυλακιστεί σε φυλακή της Νέας Υόρκης εν αναμονή της δίκης τους για διάφορες κατηγορίες που τους απήγγειλαν οι αρχές των ΗΠΑ, ανάμεσά τους αυτή της διακίνησης ναρκωτικών. Ο ανατραπείς πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η υπηρεσιακή πρόεδρος, που κυβερνά υπό πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, προοδευτικά εξομάλυνε τις σχέσεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς έπειτα από χρόνια διπλωματικής απομόνωσής της.

Η Ουάσινγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βενεζουέλα με παραγωγικό δυναμικό που εκτιμάται πως μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού.