Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ παραδόθηκε σήμερα Τετάρτη (29/4) στις αμερικανικές αρχές στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια.

Ο Κόμεϊ, φορώντας σκούρο κοστούμι, μπήκε και βγήκε από την αίθουσα του δικαστηρίου μέσω της πλευρικής εισόδου που χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι. Δεν έκανε καμία δήλωση κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Οι δικηγόροι του δήλωσαν στον δικαστή ότι σκοπεύουν να καταθέσουν προσφυγές, κατηγορώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι κινείται επιλεκτικά και εκδικητικά εναντίον του πελάτη τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την απαγγελία των κατηγοριών ή για την πρώτη εμφάνιση του Κόμεϊ στη Βόρεια Καρολίνα.

Χθες Τρίτη (28/4) του είχε ασκηθεί δίωξη με αφορμή μια ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν «απειλητική» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας λέει ότι είναι αθώος και θα το αποδείξει στο δικαστήριο. Η δίωξη αυτή σηματοδοτεί άλλη μια προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης επί των ημερών του Τραμπ να στοχεύσει τους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου των ΗΠΑ, ασκώντας διώξεις. Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατονομάσει τον Κόμεϊ σε μια ανάρτησή του με την οποία ζητούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη στους αντιπάλους του.

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Σε μια φωτογραφία, κοχύλια σε μια αμμουδιά σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός «86» προέρχεται από τη σλανγκ της βιομηχανίας εστιατορίων και μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» κάποιον. Το 47 ενδέχεται να είναι μια αναφορά στον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εγκρίθηκε από Επιτροπή Ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα, ένας «λογικός παραλήπτης» του μηνύματος θα το εκλάμβανε ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο Κόμεϊ διέγραψε την ανάρτηση λίγο αργότερα, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα και δεν γνώριζε ότι οι αριθμοί αυτοί συνδέονταν με βίαιες ενέργειες.

Η προηγούμενη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκε ο Κόμεϊ επί των ημερών του Τραμπ, που αφορούσε ψευδή κατάθεσή του στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.