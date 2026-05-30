Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαιρέτισε τις «παραγωγικές» – όπως υποστήριξε – συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων από το Ισραήλ και τον Λίβανο, οι οποίες διεξήχθησαν χθες Παρασκευή στο Πεντάγωνο και ήταν οι πρώτες ανάλογες εδώ και δεκαετίες.

«Σήμερα στο Πεντάγωνο, φιλοξένησα στρατιωτικές αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τον Λίβανο, σχετικά με ζητήματα ασφαλείας» που αφορούν τις «συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των χωρών τους», ανέφερε ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλντριτζ Κόλμπι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες ενόψει του νέου γύρου επαφών την επόμενη εβδομάδα.

Today at the Pentagon, I hosted military delegations from Israel and Lebanon for the security track supporting the ongoing peace talks between their two countries. We held productive military-to-military discussions which will inform the Department of State-led political track… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 29, 2026

Ο Κόλμπι δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχειρία στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Χθες Παρασκευή, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.