Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω X ότι παραιτείται από το αξίωμά της και ότι η τελευταία ημέρα που θα ασκήσει τα καθήκοντά της θα είναι η 5η Ιανουαρίου 2026, μετά την απροσδόκητη δημόσια σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters

