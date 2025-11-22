Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω X ότι παραιτείται από το αξίωμά της και ότι η τελευταία ημέρα που θα ασκήσει τα καθήκοντά της θα είναι η 5η Ιανουαρίου 2026, μετά την απροσδόκητη δημόσια σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα.

My official statement. pic.twitter.com/x48zEugmPV — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters