Την παραίτησή της υπέβαλε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Εθνικών Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το δίκτυο Fox News Digital, η Γκάμπαρντ συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο για να του γνωστοποιήσει τις προθέσεις της, ενώ η επίσημη αποχώρησή της από τα καθήκοντά της έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου.

Μάλιστα στην επιστολή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ, η ίδια εξέφρασε την έντονη ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε κατά τη διάρκεια της ενάμισι έτους θητείας της στο τιμόνι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα αίτια αυτής της απόφασης, η επίσημη πλευρά της Γκάμπαρντ εστιάζει σε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, καθώς αναφέρεται ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε πρόσφατα με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου των οστών.

Το πρακτορείο Reuters ωστόσο, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ που έκανε «απίστευτη δουλειά» θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου και τα καθήκοντά της θα αναλάβει να ασκεί προσωρινά ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Άαρον Λούκας.