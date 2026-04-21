H Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ πρόκειται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα.

Γύρω από το πρόσωπό της έχει συσσωρευτεί πλήθος καταγγελιών, καθώς και αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας το τελευταίο διάστημα.

Σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε: «Είμαι περήφανη που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προώθηση της αποστολής του Προέδρου Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και να θέτει πάντα τον Αμερικανό εργαζόμενο σε πρώτη προτεραιότητα».

Στη συνέχεια η υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για το έργο της στην κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο περιελάμβανε την προετοιμασία των «εργαζομένων να διαπρέψουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», καθώς και «τις προσπάθειες για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και την προώθηση της ασφάλειας της συνταξιοδότησης».

«Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ», έγραψε. «Αν και η θητεία μου στην Κυβέρνηση φτάνει στο τέλος της, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να αγωνίζομαι για τους Αμερικανούς εργαζόμενους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλιν, θα αναλάβει το ρόλο της Λόρι Τσάβες.

Έπινε αλκοόλ εν ώρα εργασίας

Η αποχώρηση της Τσάβες έρχεται μετά από της απομακρύνσεις των Παμ Μπόντι (πρώην γενικής εισαγγελέως) και Κρίστι Νόεμ (πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας).

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανεξάρτητος δικηγόρος, είχε ξεκινήσει έρευνα εναντίον της Τσάβες για παράπτωμα στον χώρο εργασίας.

Η καταγγελία που έγινε σε βάρος της ήταν ανέφερε πως η υπουργός Εργασίας κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας στο γραφείο της και διέπραττε «απάτη ταξιδιών», ζητώντας από το προσωπικό να οργανώνει επίσημα επαγγελματικά ταξίδια σε προορισμούς που ήθελε να επισκεφθεί.

Η ίδια τα αρνήθηκε όλα.

Υπενθυμίζουμε πως η Λόρι Τσάβες υπηρέτησε μία θητεία ως εκπρόσωπος του Όρεγκον στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και ήταν δήμαρχος μιας μικρής πόλης με το όνομα Happy Valley για οκτώ χρόνια.