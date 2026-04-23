Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Ναυτικού, Τζον Σ. Φέλαν, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρηση του Τζον Φέλαν τίθεται σε ισχύ «άμεσα», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου, Σον Πάρνελ.

STATEMENT: Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately. On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy. We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Όπως έγινε γνωστό, τη θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο υφυπουργός του Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο. Ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνο δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους της αποχώρησης του Φέλαν.

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Σον Παρνέλ. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».

Ο υπουργός Ναυτικού εποπτεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και πολιτικού προσωπικού.

Η παραίτησή του έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενα του Ορμούζ.

Ο Φέλαν είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που αποχωρεί από τη θέση του αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί από τη θέση του.

Wall Street Journal: «Ο Φέλαν απολύθηκε από τον Χέγκσεθ»

Ο Τζον Φέλαν απολύθηκε από τη θέση του υπουργού Ναυτικού «μετά από μήνες σιγοβράζουσας έντασης με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους» που επικαλείται η WSJ.

Η αποχώρησή του, όπως σημειώνει η Journal, αποκαλύφθηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Στην ανάρτηση, ο Πάρνελ ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ήταν «ευγνώμονες στον υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του προς το υπουργείο και το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Σ. Φέλαν φέρεται να απολύθηκε, αν και δεν είναι σαφές για ποιο λόγο», αναφέρει και το Reuters. Τυπικά παρέδωσε την παραίτησή του, όμως το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτή του ζητήθηκε και δεν ήταν οικειοθελής.