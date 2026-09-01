Tην παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε o υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση του Ντρίσκολ, ο οποίος είναι φίλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε.

Πηγή: Associated Press