Ένας από τους τρεις φοιτητές παλαιστινιακής καταγωγής που δέχτηκαν πυροβολισμούς στο Βερμόντ των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, έμεινε ανάπηρος από τη μέση και κάτω, καθώς μια σφαίρα σφηνώθηκε στη σπονδυλική του στήλη.

Ο Χισάμ Αουαρτάνι, ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος μεγάλωσε στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 25 Νοεμβρίου περπατούσε μαζί με δύο φίλους του, κοντά στην πανεπιστημιούπολη στο Μπέρλινγκτον, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο 48χρονος Τζέισον Ίτον τους πυροβόλησε με περίστροφο.

Ο Tαχσίν Αλαχμάντ, ο οποίος φοιτά στο Haverford College στην Πενσυλβάνια, και ο Kονάν Αμπνταλχαμίντ, ο οποίος φοιτά στο Trinity College στο Κονέκτικατ, αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Βέβαια, ο Αουαρτάνι–την γιαγιά του οποίου οι τρεις 20χρονοι επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της αργίας την Ημέρα των Ευχαριστιών– έλαβε πολύ χειρότερη πρόγνωση, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειά του, για τον έρανο που κάνει, προκειμένου να καλυφθούν τα ιατρικά του έξοδα.

«Έχει επιδείξει αξιοσημείωτο θάρρος, ανθεκτικότητα και σθένος – ακόμη και αίσθηση του χιούμορ – ακόμα και όταν η πραγματικότητα της παράλυσής του έρχεται», έγραψε η οικογένειά του, στο GoFundMe, η οποία είχε συγκεντρώσει πάνω από 200.000 δολάρια μέχρι και το πρωί της Κυριακής (3/12) .

Ο Aουαρτάνι, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος-Ιρλανδός-Αμερικανός, σύμφωνα με τον έρανο, ελπίζει να ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο του πανεπιστημίου παρά την παράλυσή του.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εν μέσω έξαρσης αντιισλαμικών, αντιαραβικών και αντισημιτικών επεισοδίων και απειλών που αναφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ίτον έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν η επίθεση στο Βερμόντ ήταν έγκλημα μίσους.

Οι μαθητές φορούσαν ασπρόμαυρα παλαιστινιακά μαντήλια keffiyeh και συνομιλούσαν σε συνδυασμό αγγλικών και αραβικών όταν ο ένοπλος τους αντιμετώπισε, σύμφωνα με την δικογραφία.

