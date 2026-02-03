Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε κέντρο ψυχικής υγείας στο Νιου Χάμσαϊρ. Περίπου 40 άτομα βρίσκονταν στο κέντρο ψυχικής υγείας το οποίο εκκενώθηκε, χωρίς να αναφερθούν θύματα. «Μέρος του κτηρίου άρχισε να καταρρέει», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νάσουα, Στιβ Μπάξτον, ενώ φλόγες και καπνός υψώνονται από τα ερείπια.

Το κέντρο ψυχικής υγείας, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης, στέγαζε ναρκομανείς σε διαδικασία απεξάρτησης, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες και βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο εμπορικής περιοχής.

Πηγή: Associated Press

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #Νιου Χάμσαϊρ