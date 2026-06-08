Ομοσπονδιακός δικαστής κήρυξε σήμερα παράνομο και άκυρο το τέλος ύψους 100.000 δολαρίων, το οποίο είχε επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις νέες βίζες τύπου H-1B για ξένους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Λίο Σορόκιν, στη Βοστώνη εξέδωσε την απόφαση αυτή στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν 20 Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς πολιτειών.

Με την αγωγή τους αμφισβητούσαν το τέλος που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, το οποίο αύξανε δραματικά το κόστος για την απόκτηση των θεωρήσεων H-1B.