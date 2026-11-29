Αμερικανοί καταναλωτές, κυρίως ηλικίας 20 έως 39 ετών, στρέφονται στις πλατφόρμες μεταπώλησης για να καλύψουν μέρος των εξόδων των γιορτών. Πωλούν ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούν πια και διαθέτουν τα έσοδα για χριστουγεννιάτικα δώρα, οικογενειακά τραπέζια και ταξίδια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η πλατφόρμα μεταπώλησης ThredUp εκτιμά ότι το 53% των Αμερικανών έχει ήδη πουλήσει ή αναμένει να πουλήσει αντικείμενα που έχει στην κατοχή του για να καλύψει μέρος των φετινών εορταστικών δαπανών. Η εκτίμηση φτάνει το 66% ή και υψηλότερα μεταξύ των καταναλωτών της γενιάς Z και των millennials. Άλλες έρευνες, σύμφωνα με την εφημερίδα, καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων ενισχύουν τη στροφή προς τη μεταπώληση, καθώς τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να καλύψουν τα έξοδα των γιορτών. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GlobalData, η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα 61,2 δισεκ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 10,3% έναντι του 2025.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου των ΗΠΑ προβλέπει ότι οι πωλήσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα φτάσουν το 1,01 τρισεκ. δολάρια, αυξημένες κατά 4,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές.