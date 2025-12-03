Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια συγκλονιστική διάσωση εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12, σε αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, όταν η καμπίνα μίας νταλίκας, η οποία ήταν φορτωμένη με τούβλα, βρέθηκε να κρέμεται επικίνδυνα έξω από τα κιγκλιδώματα μιας γέφυρας ύψους περίπου 30 μέτρων.

Ο οδηγός, ηλικίας περίπου 40 ετών, έμεινε εγκλωβισμένος για σχεδόν πέντε ώρες πριν απεγκλωβιστεί σώος και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Fox News και του τοπικού δικτύου WCHS-TV, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 06:00 το πρωί τοπική ώρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω του παγωμένου οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου U.S. 35, κοντά στη διασταύρωση Sixteen Mile Road.

Η καμπίνα «κρεμάστηκε στη γέφυρα, ενώ το βάρος του φορτίου εμπόδιζε την πλήρη πτώση της, δημιουργώντας μια επικίνδυνη ισορροπία πάνω από το κενό, αλλά ταυτόχρονα σώζοντας τη ζωή του οδηγού της.

Οι πρώτες κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγράφηκαν αμέσως μετά το ατύχημα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πυροσβέστες και διασώστες από τους νομούς Mason, Kanawha και Putnam, οι οποίοι χρειάστηκαν περίπου ενάμιση ώρα για να στήσουν τον εξοπλισμό ασφαλείας και τα σχοινιά που θα επέτρεπαν την ασφαλή προσέγγιση της καμπίνας.

Οι διασώστες έπρεπε να εργαστούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με το κρύο να εντείνει την ολισθηρότητα και το άγχος να κορυφώνεται, καθώς ο οδηγός βρισκόταν εκτεθειμένος στο ύψος για ώρες.

Τελικά, γύρω στις 10:00 π.μ., ο άνδρας ανασύρθηκε σώος, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, αρνήθηκε να νοσηλευτεί καθώς ένιωθε απολύτως καλά.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους συχνούς κινδύνους που δημιουργεί ο πάγος στο οδόστρωμα στην περιοχή Appalachian και Mid‑Ohio Valley. Τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα τελευταία 24ωρα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σωρεία ατυχημάτων και κλεισίματα δρόμων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Ο δήμαρχος της περιοχής και οι τοπικές αρχές εξέφρασαν ανακούφιση για την επιτυχή διάσωση και συγχρόνως τόνισαν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στους δρόμους.

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφεται ως παράδειγμα συνεργασίας και ψυχραιμίας υπό ακραίες συνθήκες, ενώ η ιστορία του οδηγού προσφέρει ένα σπάνιο, αλλά συγκλονιστικό μάθημα για την ανθρώπινη αντοχή.